﻿الايرلندي كين يترك غالاكسي الأمريكي بعد ستة مواسم

لوس انجليس – رويترز: أعلن لوس انجليس غالاكسي الأمريكي أن مهاجمه الايرلندي روبي كين سيترك النادي بعد انتهاء عقده في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكان قائد منتخب ايرلندا السابق والذي اعتزل اللعب الدولي في أغسطس/ آب الماضي انضم إلى النادي الأمريكي المنتمي لولاية كاليفورنيا من توتنهام اللندني في 2011. ونقل الموقع الرسمي للنادي الأمريكي عن كين قوله: «أستطيع التأكيد أنني سأترك لوس انجليس غالاكسي بعدما أمضيت خمسة أعوام رائعة في صفوفه.» وأضاف: «الفوز بلقب البطولة ثلاث مرات وإحراز أكثر من 100 هدف للنادي واختياري أفضل لاعب في البطولة في 2014… كل هذه انجازات سأفتخر دوما بتحقيقها.» وخلال ستة مواسم كروية مع الفريق قدم كين (36 عاما) 51 تمريرة حاسمة أيضا. كما حصل على لقب أفضل لاعب في الفريق خلال أربعة مواسم متتالية بين 2012 و2015. وقال بروس أرينا مدرب لوس انجليس عن اللاعب الايرلندي: «من اليوم الأول منح كين كل شيء مستطاع للفريق سواء على أرض الملعب أو خارجه. من الصعب التعبير في كلمات عن مدى أهميته ودوره مع الفريق.» وأوضح كين الذي سبق له أيضا اللعب لانتر ميلان وليفربول إنه يتطلع لخوض تحد جديد قائلا: «أعتقد أنه الوقت المناسب الآن للتركيز على تحد أخير.»