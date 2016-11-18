﻿غاريث بيل: الجوائز الفردية ليست ضمن اهتماماتي!

مدريد – الأناضول: قال الويلزي غاريث بيل، مهاجم ريال مدريد، إن ترشيحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام شرف كبير له، خاصة وأنه جاء بعد مجهود شاق طوال الفترة الماضية.

وقال بيل: «شرف عظيم لي أن يتم ترشيحي للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية هذا العام، خاصة أن هذا الأمر جاء بعد مجهود شاق وعمل متواصل». وأضاف: «الفوز بالكرة الذهبية بالتأكيد، سيكون إنجازا عظيما، لكنني أضع ضمن أولوياتي الفوز بالبطولات سواء مع منتخب بلادي أو ريال مدريد، لأن الجوائز الفردية من المؤكد أنها ستأتي في أي وقت لاحق، لذا فإن الجوائز الفردية ليست ضمن اهتماماتي الآن». وانضم بيل لقائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، بعد انفصالها عن الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، والمكونة من 30 مرشحا. وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في احتفالية كبرى يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.