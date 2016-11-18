﻿الدوري الاسباني: صدارة الريال تخضع لاختبار حقيقي عبر دربي مدريد

مدريد – د ب أ: حالة من الالتباس سادت جميع أنحاء أسبانيا في الوقت الراهن نظرا لما اعتبروه بأن ريال مدريد يحتل صدارة الدوري الأسباني بفضل تعثر منافسيه وليس لأنه يستحق ذلك. كفاءة وشخصية ريال مدريد لم تخضع لاختبار حقيقي حتى الآن في الموسم الحالي.

كل هذه الأمور ستتغير الآن، ففي غضون خمسة أسابيع يخرج كريستيانو رونالدو ورفاقه لمواجهة اتلتيكو مدريد ثم برشلونة، قبل أن يطير الفريق إلى اليابان للمشاركة في كأس العالم للأندية. وقال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال: «ندرك أن أمامنا فترة اختبار تنتظرنا، علينا أن نكون منظمين بشكل جيد وحذرين». وأضاف: «الجميع يرغب في الفوز على الفريق المتصدر، وكذلك بطل أوروبا، هذه المباريات ستكون غاية في الصعوبة». ويستعيد زيدان جهود بيبي وسيرخيو راموس ولوكاس مودريتش بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، لكن يستمر غياب كاسيميرو وتوني كروس والفارو موراتا. الريال الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة في الموسم الحالي، ويتصدر بفارق ست نقاط أمام اتلتيكو الرابع، والذي يدرك أنه لا بديل أمامه سوى الفوز على النادي الملكي خلال المباراة اليوم على ملعب «فيسنتي كالديرون» في المرحلة الثانية عشرة من أجل إحياء فرصته في المنافسة على اللقب. وقال غابي قائد اتلتيكو: «نحتاج حقا لتقليص الفارق في الصدارة، وهذا يعني ضرورة الفوز يوم السبت». وأضاف: «الريال فريق رائع، لكننا فزنا عليه عدة مرات من قبل، اعتقد أننا سنفعل ذلك مجددا». ومن المتوقع أن يلحق مهاجم أتلتيكو انطوان غريزمان بالمباراة رغم غيابه عن مباراة المنتخب الفرنسي أمام كوت ديفوار الثلاثاء، كما يستعد نيكولاس غايتان للعودة. ولدى سؤاله حول توقعاته لنتيجة المباراة قال روبرتو كارلوس الظهير الاسطوري للريال: «من الصعب القيام بذلك، ستكون مباراة رائعة». وأضاف: «خسرت مرة واحدة أمام أتلتيكو خلال 11 عاما، لكن الفريق أصبح أكثر قوة في السنوات الأخيرة». ولم يحقق الريال أي فوز على ملعب «فيسنتي كالديرون» في الدوري الأسباني منذ 2013، وستكون المباراة آخر دربي يقام على هذا الملعب قبل انتقال أتلتيكو لملعبه الجديد الصيف المقبل.

ويلتقي اليوم أيضا برشلونة الوصيف مع ضيفه ملقة، لكن مثلث خط الهجوم الكاتالوني المؤلف من ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار ربما يعاني من الارهاق بعد المشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018. ويفتقد برشلونة الثاني بفارق نقطتين عن الريال، جهود جيرارد بيكيه وخوردي البا واندريس انييستا. ويلتقي ديبورتيفو لاكورونيا مع ضيفه اشبيلية الخامس وإيبار مع ضيفه سيلتا فيغو. ويلتقي الأحد آلافيس مع ضيفه اسبانيول وبلنسية مع ضيفه غرناطة وخيخون مع ضيفه ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو مع ضيفه فياريال الثالث.