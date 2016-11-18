﻿الدوري الانكليزي: فينغر يسعى الى حصد انتصاره الأول على مورينيو في لقاء ناري بين أرسنال ومانشستر يونايتد

لندن – د ب أ: رغم الإنجازات العديدة التي حققها الفرنسي أرسين فينغر خلال 20 عاما قضاها في تدريب أرسنال، إلا أن أمرا واحدا ما زال مستعصيا عليه وهو الفوز على نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو في الدوري الانكليزي.

والتقى مورينيو، عندما كان يتولى تدريب تشلسي، مع فينغر في 11 مباراة، حيث فاز المدرب البرتغالي في خمس مباريات، فيما كان التعادل سيد الموقف في ست مواجهات. ويتجدد الصراع بين المدربين عندما يحل أرسنال ضيفا على يونايتد اليوم في قمة مباريات المرحلة الثانية عشرة. ورغم الصعوبات العديدة التي واجهها فينغر خلال لقاءاته السابقة مع مورينيو، إلا أنه أكد أن نتيجة المباراة تبدو أهم له من مواجهة خصمه اللدود، وقال: «إنها مواجهة بين أرسنال ومانشستر يونايتد». وأضاف: «إنك لا تلعب ضد مدرب، ولكنك تواجه فريقا. هذا هو الشيء المهم». وحافظ أرسنال على سجله خاليا من الهزائم في 16 مباراة بمختلف البطولات، حيث يحتل حاليا المركز الرابع بفارق نقطتين فقط خلف ليفربول (المتصدر)، في حين يقبع يونايتد في المركز السادس، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن الصدارة. ووضع يونايتد، الذي عاني من البداية المتعثرة في موسمه الأول تحت قيادة مورينيو، حدا لنتائجه المخيبة في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة التي لم يحقق خلالها أي انتصار، عقب فوزه 3/1 على مضيفه سوانزي في المرحلة الماضية. وكتب الأسباني خوان ماتا لاعب وسط يونايتد: «الفريق يبدو حريصا للعثور على الطريق الصحيح، بعدما تغلبنا على سوانزي فإننا نتطلع لمواجهة أرسنال… نريد تقديم أفضل ما لدينا». وتابع نجم يونايتد: «إن الأجواء تبدو جيدة في الملعب كما الحال دائما عندما نلعب أمام أرسنال، يمكن لتلك الأجواء أن تخطو بنا خطوة جيدة نحو تحقيق النصر». وربما يفتقد كلا الفريقين عددا من عناصرهما الأساسية خلال اللقاء. وقال فينجر إنه سيتخذ اليوم القرار النهائي بشأن الدفع بمهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز من عدمه، في ظل استمرار تعافيه من إصابته في أوتار الركبة، فيما تأكد غياب المدافع هيكتور بيليرين بسبب الإصابة. ويفتقد يونايتد خدمات مدافعيه المصابين إيريك بايلي وكريس سمولينغ، فيما يغيب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإيقاف.

ويسعى ليفربول لتعزيز صدارته وتفادي الخسارة للمباراة العاشرة على التوالي في البطولة، حين يحل ضيفا على ساوثهامبتون اليوم. وارتقى ليفربول إلى الصدارة عقب فوزه الكبير 6/1 على ضيفه واتفورد في المرحلة الماضية، فيما يؤكد حارس مرماه لوريس كاريوس أن المباريات المتبقية بالغة الأهمية، وقال: «نحن الآن في الصدارة، ولا نريد أن يتراجع ترتيبنا بعد مباراة واحدة فقط». وتابع: «هذا هو هدفنا الأكبر، أن نبقى في الصدارة». ويخوض تشلسي ومانشستر سيتي، صاحبا المركزين الثاني والثالث على الترتيب مواجهتين محفوفتين بالمخاطر، فيلاقي السيتي كريستال بالاس اليوم، في حين يتطلع تشلسي لحصد انتصاره السادس على التوالي في المسابقة عندما يواجه مضيفه ميدلزبره غدا الأحد. ورغم بدايته المهتزة هذا الموسم، إلا أن نتائج تشلسي سرعان ما تحسنت واستعاد الفريق موقعه في المنافسة على الصدارة بعدما اعتمد مدربه أنطونيو كونتي على طريقة لعب 3-4-3 بدلا من 4-4-2، حيث يرى المدرب الإيطالي أنها خلقت «توازنا مثاليا» للفريق. وقال كونتي: «أعتقد أن هذه هي الطريقة المناسبة لفريقنا لأننا نملك مهاجمين لديهم القدرة على التكيف مع هذا الأسلوب»، وأضاف: «رأيت أنها الوسيلة الملائمة لتحسين أدائنا على الصعيدين الهجومي والدفاعي ولم نفقد توجهاتنا الهجومية». وأردف: «تطور مستوانا بهذه الطريقة لأننا أحرزنا العديد من الأهداف وخلقنا الكثير من الفرص لهز الشباك». ويلتقي إيفرتون مع سوانزي، وستوك مع بورنموث، وسندرلاند مع هال، وواتفورد مع ليستر، وتوتنهام مع وستهام اليوم، فيما تختتم المرحلة بلقاء وست بروميتش ألبيون مع بيرنلي يوم الاثنين المقبل.