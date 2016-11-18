﻿يوسف شريف رزق الله: مهرجان القاهرة غير جاذب للنجوم بسبب ضعف الميزانية

القاهرة – «القدس العربي» : افتتح مساء الثلاثاء الماضي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقد لوحظ عدم وجود أي نجم عالمي في حفل افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين، عن اسباب هذا الغياب والأزمات التي تواجه المهرجان كان هذا الحوار مع الناقد المصري يوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان:

■ ما هي أسباب غياب النجوم على عكس ما كان يحدث في الماضي، حيث شهد المهرجان في أكثر من دورة حضور نجم عالمي، كذلك يشهد مهرجان دبي وغيره من المهرجانات العربية حضور نجوم كبار؟

□ السبب هو ضعف الميزانية، فنجوم العالم الكبار لا يذهبون إلى المهرجانات مجاملة، بل مقابل مبلغ مادي كبير، وهو ما يحدث في مهرجان دبي وغيره من المهرجانات الجاذبة للنجوم.

■ هل هذا يعني أن الميزانية ضعيفة، وأقل من اللازم لعمل مهرجان دولي كبير؟

□ بالتأكيد، فميزانية المهرجان كاملة هي تسعة ملايين جنيه من وزارات الثقافة والشباب والسياحة، وهو ما يعني أقل من مليون دولار، وهو مبلغ لا يمكن أن يكفي لعمل مهرجان كبير، خاصة في ظل غلاء الأسعار وغلاء تذاكر الطيران، فالميزانية ثابتة منذ سنوات طويلة دون مراعاة غلاء الأسعار.

■ولماذا لم تطالبوا بزيادة الميزانية؟

□ طالبنا مرارا من وزير الثقافة زيادة ميزانية المهرجان وعقدنا اجتماعات عدة مع المسؤولين في الوزارة وحصلنا على وعود بزيادة الميزانية، ولكن هذا لم يحدث فاضطررنا إلى التخفيض في النفقات وتقليل المدعوين بما يتناسب مع الميزانية، ولكن ستواجهنا مشاكل بعد انتهاء الدورة الحالية، فالمهرجان عليه التزامات خاصة بالايجارات والرواتب والفواتير وغيرها ولن تكون لدينا أي أموال لتسديدها وننتظر تحقيق وعود المسؤولين بزيادة الميزانية.

■ المهرجان لا يعرض أفلاما كعرض عالمي أول، مثل باقي المهرجانات الكبرى، فما السبب؟

□ السبب هو عدم وجود سوق توزيع في مصر، فمعظم موزعي الأفلام الأجنبية في لبنان ودبي، أما التوزيع في مصر فيقتصر على الأفلام الأمريكية فقط، لذلك لا يتشجع المنتجون لعرض أفلامهم في المهرجان كعرض أول، خاصة أنه لا يعطي مقابلا ماديا كبيرا لتشجيع هؤلاء المنتجين.

■ولماذا يغيب النجوم المصريون عن فعاليات مهرجان القاهرة، بينما يحرصون على حضور مهرجانات أخرى في دول مختلفة؟

□ ليست لدي أسباب واضحة، ولكن المهرجان يوجه الدعوة لجميع النجوم ولا يستثني أحدا.

■ولكن هناك سينمائيين كبارا يشتكون من عدم توجيه الدعوة اليهم؟

□ نحاول بقدر الإمكان دعوة الجميع، ولكن عدد المقاعد في قاعة الافتتاح أو الختام يكون محدودا، والسينمائيون في مصر كثيرون جدا، إضافة للإعلام والضيوف الأجانب، فنحاول بقدر الإمكان توجيه الدعوة إلى الجميع على قدر الاستطاعة.

■عدد الأفلام المصنفة للكبار فقط هذا العام 20 فيلما، ويرى البعض أن هذا العدد كبير مقارنة بالسنوات الماضية؟

□ العدد ليس كبيرا، وقد شاهدنا الأفلام، وهي ليست مبالغا فيها من حيث الاباحية، لكنها أفلام رائعة على المستوى الفني وتحتوي على بعض المشاهد الجريئة، وهو أمر عادي في مهرجانات القاهرة أو المهرجانات العالمية الأخرى، حيث فضلنا الاستفادة من عرضها في المهرجان وتصنيفها للكبار فقط بدلا من استبعادها وخسارة أفلام متميزة فنيا.

■ دار جدل كبير حول لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وهناك أراء ترى أنها تضم شخصيات ليس لها خبرة سينمائية كافية مثل أروى جودة؟

□ هذا الجدل ليس له ما يبرره فاللجنة ليست ضعيفة، وأي لجنة تحكيم لا بد أن تضم عناصر من الشباب لكي يكتسبوا خبرة، ولجنة التحكيم تضم فنانتين شابتين من بين تسعة أعضاء في اللجنة، وهذا يعني أنهما ليس عددا مؤثرا، ولكنه سيسمح لهما باكتساب خبرة كـبيرة.