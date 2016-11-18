﻿457 مليون دولار لصيانة قصر بكنغهام

لندن – رويترز: يخضع قصر بكنغهام أحد أشهر معالم بريطانيا ومقر إقامة الملكة إليزابيث لأعمال إصلاح تستمر نحو عشر سنوات بتكلفة 369 مليون جنيه إسترليني (457 مليون دولار) بعد أن وافقت الحكومة على تخصيص الأموال اللازمة لذلك.

وستركز أعمال الترميمات على استبدال الأسلاك الكهربائية وأنابيب المياه ونظام التدفئة وجميعها تعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال ديفيد جواك كبير أمناء وزارة الخزانة البريطانية أمس «وضعت تكاليف هذه الأعمال الضرورية بشكل ملائم وستضمن أن يستمر القصر على عادته منذ قرون كمقر عمل ملكتنا.» وسيتم تمويل التجديدات بزيادة مؤقتة في المخصصات المالية التي تحددها الحكومة لتغطية نفقات الأسرة المالكة.

وقال المكتب الصحافي للأسرة المالكة إن الأعمال الأكثر أهمية ستبدأ في أبريل/ نيسان 2017 وإن القصر سيبقى مفتوحاً بالكامل أثناء أعمال التجديد مع تواجد الملكة فيه.