الآذان يصدح في مدرجات الوحدات بالدوري الأردني

عمان- الأناضول- قامت جماهير نادي الوحدات الأردني، مساء الجمعة، برفع الآذان في ملعب “الملك عبد الله الثاني” في العاصمة الأردنية عمّان، خلال مباراة فريقها أمام الجزيرة، ضمن الجولة الثالثة للدوري الأردني لكرة القدم.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة، ترديد الجماهير المتواجدة في مدرجات الاستاد للآذان، رداً على مشروع قانون إسرائيلي يمنع استخدام مكبرات الصوت لرفع الآذان في مدينة القدس المحتلة.

وانتهت المباراة بفوز الجزيرة بهدفين لهدف، ليواصل صدارته للمسابقة برصيد 9 نقاط، بينما احتل الوحدات المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

وعقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة، الأحد الماضي، دعمه، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، في اليوم نفسه، على مشروع قانون يفرض قيوداً على استخدام مكبرات الصوت في رفع الآذان، في المساجد داخل مدينة القدس، ولقي القرار إدانات عربية وإسلامية واسعة.

وتأجّل التصويت على مشروع القانون، في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الذي كان مقرراً الأربعاء الماضي، بعد تدخل عدد من النواب، خشية استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية، التي تتطلب استخدام مكبرات الصوت.

ولم يتم تحديد موعد جديد لإعادة طرح مشروع القانون على الكنيست، حيث يعتزم حزب “يهودوت هتوراه” (يمين)، مناقشته مع اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.