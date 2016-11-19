الرئيس الفلبيني يقول إن بلاده سترحب باللاجئين

مانيلا – رويترز – انتقد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، “نفاق” الغرب لإغلاقه الحدود أمام اللاجئين وقال إنه سيرحب بهم في بلاده وسيقبلهم إلى أن تمتلئ عن آخرها.

وفي فيلم وثائقي قصير بث على قناة الجزيرة الخميس، هاجم دوتيرتي منتقدي حربه على المخدرات وهاجم بشدة “بلطجة” الولايات المتحدة وقال إن أحداً لا بد أن يتصدى لهذا.

واتهم واشنطن بازدواجية المعايير وقال إنه فيما يتعلق بحقوق الإنسان فإن بلاده والولايات المتحدة عند نفس المستوى، لكن في الولايات المتحدة “حيث التعصب على أشده” تقتل الشرطة أبرياء وليس مروجي المخدرات.

وفي مقابلات مليئة بالشتائم تحدث رئيس البلدية السابق البالغ من العمر 71 عاماً، بحرارة عن بكين وموسكو ووصف الرئيس الصيني شي جين بينغ “بالشخص المهذب جداً” والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرجل الصادق.

وفي تعليق بشأن تدفق اللاجئين على أوروبا، قال دوتيرتي إن الدول الغربية تخلت عن هؤلاء الأكثر احتياجاً، وإن الفلبين وهي دولة نامية يقطنها 100 مليون نسمة مستعدة لاستقبالهم.

وقال دوتيرتي “يمكنهم دائماً القدوم إلى هنا… وهم محل ترحيب هنا حتى تمتلئ البلاد عن آخرها.”