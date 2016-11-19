استمرار المفاوضات في محادثات المناخ بالمغرب

مراكش - د ب أ – تواصلت محادثات المناخ في مدينة مراكش المغربية في وقت مبكر السبت، بعد ساعات من الموعد المقرر لانتهاء الاجتماع.

ولا تزال المناقشات جارية بشأن وثيقة الختام، حسبما أفاد صحفيون في المؤتمر.

ويعمل المفاوضون على وضع تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام الماضي للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية أقل بكثير من 2 درجة مئوية، ومواصلة الجهود للبقاء أقل من 5ر1 درجة.

وتعهدت 47 دولة التي هي الأكثر تأثراً بتغير المناخ يوم الجمعة بتحويل إنتاج الطاقة في أسرع وقت ممكن إلى مصادر الطاقة المتجددة.