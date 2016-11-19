البابا يعين كرادلة جدد عشية اختتام يوبيل الرحمة

مدينة الفاتيكان - د ب أ – يعين البابا فرنسيس السبت، 17 كاردينالاً جديداً من جميع أنحاء العالم، ليزيد الجانب الدولي للكنيسة الكاثوليكية عشية اختتام يوبيل الرحمة الذي استمر 11 شهراً.

وسيسمي البابا خمسة كرادلة أوروبيين جدد وأربعة من أمريكا الشمالية واثنين من أمريكا الجنوبية وثلاثة أفارقة واثنين من آسيا وكردينالا من أوقيانوسيا، في اجتماع رسمي لمجمع الكرادلة، الذي يعرف باسم المجلس الكنسي.

ويعرف الكرادلة بـ”أمراء” الكنيسة الكاثوليكية، ومهمتهم الرئيسية هي انتخاب الباباوات. ويحق فقط لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 80 عاماً المشاركة في هذه العملية، و13 من المعينين الجدد تقل أعمارهم عن 80 عاماً.

وعمل البابا فرنسيس الارجنتيني المولد، وهو أول بابا غير أوروبي منذ القرن الثامن، على تدويل الفاتيكان. وفي ظل وجوده، تراجع عدد الأوروبيين المؤهلين للمشاركة في الاجتماع السري، مجمع انتخاب البابا، من 52 إلى 45 بالمئة.