وزارة الداخلية السعودية: مقتل رجل أمن بإطلاق نار بالدمام

الرياض – د ب أ – أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، عن مقتل رجل أمن بعد تعرضه لإطلاق نار من مصدر مجهول في مدينة الدمام شرق المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) السبت، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية قوله إن “الجندي في قوات أمن المنشآت عادل بهلول خردلي تعرض عند الساعة الواحدة وعشر دقائق صباح اليوم، لإطلاق نار من مصدر مجهول بعد ترجله من سيارته الخاصة بحي النور شمال غرب مدينة الدمام، وتسبب اطلاق النار في استشهاده”.

وأوضح أن “الجهات المختصة بالشرطة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية وتحديد دوافعها”.