جماعة متمردة تقتل 3 جنود هنود في هجوم في آسام

جواهاتي - رويترز – قال مسؤولون، إن ثلاثة جنود هنود قتلوا وأصيب أربعة بجروح بالغة السبت في هجوم انفصالي بولاية آسام في شمال شرق البلاد.

ونصب مسلحون من الجبهة المتحدة لتحرير آسوم المحظورة كميناً لقافلة عسكرية قرب غابة بينجيري في منطقة تيسوكيا بشرق آسام على بعد نحو 550 كيلومتراً من مدينة جواهاتي الرئيسية في الولاية.

وتقاتل الجبهة من أجل إقامة وطن مستقل في آسام منذ عام 1979. وتنشط الآن من قواعد في ميانمار على الحدود مع الولاية.

وقال موكيش أجاروالا قائد شرطة آسام “هاجم مسلحون ينتمون للجبهة المتحدة لتحرير آسوم قافلة الجيش بقذائف صاروخية وأصابوا شاحنة وسيارة جيب. قتل ثلاثة جنود وأصيب أربعة بجروح بالغة في الهجوم.”

وقال مسؤولون إن المصابين نقلوا جواً إلى مستشفى في قاعدة عسكرية قريبة.

وقال قائد بالجيش طلب عدم نشر اسمه “المنطقة عبارة عن غابات كثيفة ومنح هذا المسلحين فرصة للهجوم والفرار على الفور.”

وذكر مسؤول بالجيش أن قوات الجيش والشرطة وقوات الأمن بدأت عملية بحث مكثفة عن المتمردين وتحركت لإغلاق طرق الهروب.