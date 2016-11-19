مقتل قيادي ب”الدولة” و7مسلحين في هجوم جوي امريكي في افغانستان

نانجارهار- د ب ا – قال مسؤولون امنيون في اقليم نانجارهار ان قيادياً بارزاً بتنظيم الدولة الاسلامية، قتل في هجوم بطائرة امريكية بدون طيار في ساعة متأخرة ليلة الجمعة في الاقليم الواقع شرق افغانستان .

ونقلت وكالة خاما برس الافغانية عن المسؤولين قولهم، ان الملا بوزورج قتل مع سبعة مسلحين اخرين تابعين لداعش في الهجوم بالطائرة بدون طيار.

واضاف المسؤولون الامنيون انه تم شن الهجوم في ساعة متاخرة ليلة امس في مقاطعة كوت واستهدف المسلحين في منطقة لاجارجوي.

ووفقاً للمسؤولين، تم تدمير ذخيرة ومتفجرات والعديد من الاسلحة تابعة للمسلحين في الغارة.

ولم يعلق تنظيم الدولة على الهجوم.

وينتشر تنظيم الدولة في 25 ولاية من اصل 34ولاية في افغانستان ، بحسب تقرير للجنة القاعدة وطالبان التابعة للأمم المتحدة ، نشر اواخر العام الماضي.

وقدر قائد عسكري امريكي في شهر حزيران/يونيو الماضي عدد عناصر داعش في افغانستان بما يتراوح بين 1000 و 1500 شخص، في حين قدر المعهد الأمريكي للسلام العدد بنحو 2500.