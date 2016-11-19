مقتل قيادي كبير في الحشد الشعبي العراقي في مطار تلعفر غربي الموصل

بغداد - د ب ا – اعلن النائب احمد الاسدي ، المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي في العراق، السبت، عن مقتل قيادي بارز في الحشد الشعبي برصاص قناص من خارج مطار تلعفر غربي الموصل.

وقال الاسد في تصريح لتلفزيون العراقية” أن القيادي في تشكيل جند الامام احد فصائل الحشد الشعبي جاسم شبر استشهد مساء امس برصاص قناص عندما كان داخل مطار تلعفر والقناص من خارج المطار”.

واضاف” كان مقاتلا فذا وشارك في جميع معارك الحشد ضد داعش وهو متخصص في مجال إزالة العبوات الناسفة”.

كانت فصائل الحشد الشعبي العراقية قد تمكنت يوم الأربعاء الماضي من السيطرة على مطار بلدة تلعفر الواقعة غربي الموصل.

وتشارك قوات الحشد الشعبي في عملية تحرير الموصل التي انطلقت في السابع عشر من الشهر الماضي .