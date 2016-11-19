الهجرة العراقية: 62 ألفاً نزحوا من الموصل منذ انطلاق العمليات العسكرية

العراق - الأناضول- أعلنت وزارة الهجرة العرااقية السبت، إرتفاع أعداد النازحين من مدينة الموصل (شمال) الى اكثر من 62 ألف شخص منذ انطلاق العمليات العسكرية في 17 أكتوبر/تشرين الاول الماضي.

وقال ضياء صلال، مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة في بيان، إن “العدد الكلي للنازحين منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحرير نينوى بلغ 62 ألفاً و 399 نازحاً”، لافتاً الى أن “26 نازحاً تعرضوا الى إصابات خلال عملية نزوحهم من حي السماح والقادسية الثانية (الساحل الايسر للموصل) نتيجة للقصف”.

وأضاف صلال ان “3 آلاف نازح تم استقبالهم من 10 أحياء في الساحل الايسر من الموصل، فيما تم استقبال 300 نازح من المحور الغربي للمدينة”.

من جهته، قال مسؤول في جمعية الهلال الأحمر العراقية (رسمية)، اليوم، إن وتيرة نزوح المدنيين بدأت بالارتفاع بشكل يومي على عكس الايام السابقة التي كان معدل النزوح لا يتجاوز الفاً و500 نازح يومياً.

وقال اياد رافد عضو الجمعية ، إن “المعدل اليومي للنازحين تضاعف الى اكثر من 3 آلاف شخص يومياً بعد ان كان عند حدود ألف و500 شخص يومياً، وهذا يعود الى استمرار الاشتباكات في احياء الساحل الايسر، إضافة الى نفاذ الاغذية والمياه في بعض الاحياء المحررة”.

واضاف رافد ان “فرق الهلال الاحمر، وفرق وزارة الهجرة، إضافة الى فرق تابعة لمنظمات اغاثية دولية، لم تتمكن من الوصول الى جميع الاحياء التي جرى تحريرها مؤخراً في الساحل الايسر من المدينة، كون المنطقة لا تزال مغلقة عسكرياً، والجميع يخشى على سلامة فرقه الاغاثية”.

وانطلقت معركة استعادة الموصل في الـ17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي).

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

واستعادت القوات العراقية والمتحالفين معها، خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة “الدولة”، كما تمكنت من دخول الموصل من الناحية الشرقية.