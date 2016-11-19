روسيا تبحث مع تركيا تزويدها بمنظومات دفاع جوي صاروخية روسية

موسكو – د ب ا – كشف مسؤول روسي النقاب عن اجتماع اللجنة الوزارية الروسية التركية المشتركة، سوف يبحث تزويد انقرة بمنظومات دفاع جوي صاروخية روسية.

وقال ألكسندر فومين، رئيس هيئة التعاون العسكري الفني بين روسيا وبلدان العالم، الصحافيين السبت ، أن روسيا تستضيف اجتماعاً للجنة الوزارية الروسية التركية المشتركة في أقرب وقت،بحسب وكالة سبوتنيك.

وعما إذا كان الاجتماع المُنتظر، سيتناول مناقشة موضوع توريد منظومات دفاع جوي روسية من طراز “إس400-” لتركيا أجاب المسؤول الروسي “نعم”.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن وزير الدفاع التركي قد أعرب عن نية بلاده إجراء مباحثات متعلقة باستيراد منظومات الدفاع الجوي “إس400-” من روسيا.

كان وزير الدفاع التركي فكري إيشيق قد اكد الجمعة ان مساعي بلاده تسعى لشراء منظومة دفاع جوي بعيدة المدى من روسيا مازالت مستمرة، ووصف الموقف الروسي بأنه “إيجابي”، في اشارة الى منظومة “اس 400-”.

كان نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روجوزين، قد أعلن في وقت سابق، أن روسيا تعتزم توريد أنظمة “إس 400″ المتطورة إلى الصين والهند فقط بشكل استثنائي، باعتبارهما شريكين استراتيجيين لموسكو.