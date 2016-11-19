مقتل جندي سعودي بصاروخ انطلق من اليمن قبل ساعات من وقف إطلاق النار

الدوحة – رويترز – قالت وزارة الداخلية السعودية، إن جندياً من السعودية لقي حتفه السبت لدى سقوط صاروخ أطلقه مقاتلون يمنيون على منطقة عسير بجنوب المملكة.

وكثيراً ما يطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران والذين يقاتلون حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قذائف مورتر تسقط على مناطق بجنوب السعودية.

وجاء هجوم السبت قبل ساعات من إعلان التحالف الذي تقوده السعودية والذي يؤيد هادي عن وقف لإطلاق النار في محاولة لإنهاء صراع تسبب في نزوح الملايين وفي كارثة إنسانية.

ومن المقرر أن تبدأ الهدنة الساعة 12 ظهر السبت (0900 بتوقيت جرينتش).

ولم يتسن الاتصال بالحوثيين للتعليق على الهجوم. وكانت وكالة أنباء تسيطر عليها الجماعة قد ذكرت أن طائرات سعودية قصفت في ساعة مبكرة اليوم منطقة زراعية بمحافظة شبوة في جنوب اليمن.