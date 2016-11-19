الرباط ـ نقلت مواقع مغربية عن مصادر مطلعة على قضية اعتقال الفنّان سعد لمجرد، أن جزائرية الأصل لها علاقة بلورا بريول التي اتهمت النجم المغربي باغتصابها، زاعمةً أنها هي من حرضتها للايقاع بلمجرد.

وأشارت التقارير الإعلامية أن الجزائرية سبق أن ورطت كل من لاعبي المنتخب الفرنسي كريم بنزيمة وفرانك ريبري بقضايا مماثلة وأدخلتهما القضاء بعدما أقاما علاقات جنسية معها.

يُشار إلى أن الشرطة الفرنسية اعتقلت في 26 تشرين الأول (أكتوبر)، بالعاصمة باريس في الدائرة رقم 17 لمجرد، بعد شكاية بالاغتصاب تقدمت بها فتاة.

وكانت هيئة دفاع لمجرد قد تقدمت بطلب للقضاء الفرنسي لتمكين موكلها من مغادرة السجن والخضوع لإقامة جبرية مع وضع سوار إلكتروني في انتظار محاكمته، لكن المحكمة رفضت الطلب وقررت الإبقاء على لمجرد في الحبس.

وتأجلت الأربعاء مجدداً جلسات مواجهة لمجرد مع غريمته فريسون، بسبب عدم حضور الأخيرة إلى المحكمة.

وفي هذا السياق عبرت النجمه السورية رويدا عطية عن استيائها من حبس لمجرد كاتبةً في تغريدة موقع “تويتر”: “صراحة مانو منطقي ابدًا سعد المجرد بالحبس واللي عملتلو هالقصة الغريبة مختفية، هادا ظلم ينحبس بهالطريقة وهي هربانة”.

وتواجد النجم الأول للغناء المغربي في باريس على خلفية الاستعداد لإحياء حفلة.

وهذه ثاني مرة يرتبط اسم لمجرد بحادث اغتصاب، بعد متاعب عاشها في الولايات المتحدة الأميركية قبل سنوات، في قضية اتهام فتاة له باغتصابها.