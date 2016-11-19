تركيا تعلن مقتل 20 عنصراً من حزب الاتحاد الديمقراطي و”الدولة” في سوريا

أنقرة – د ب ا – أعلنت القوات المسلحة التركية، السبت، مقتل 12 عنصراً من عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا و ثمانية من تنظيم الدولة الاسلامية، في إطار عملية درع الفرات في حلب شمالي سوريا.

وقالت القوات المسلحة في بيان، السبت ، إن عملية درع الفرات التي بدأتها القوات التركية في 24 آب/أغسطس الماضي لتأمين الحدود وتطهيرها من المنظمات التي تصفها بـ” الإرهابية” وعلى رأسها “الدولة”، ولدعم قوات التحالف، دخلت يومها الـ88.

وأشار البيان إلى أن قوة المهام الخاصة السابعة، في الجيش السوري الحر (معارضة)، وبتغطية نارية من القوات التركية في منطقة “قره داغ” بحلب سيطرت على منطقتين مأهولتين بالسكان وتتابع أعمالها بهدف تطهير المنطقتين من المتفجرات.

ولفت الى أن اشتباكات الجمعة أدت إلى مقتل 12 من عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وثمانية من تنظيم الدولة ، وإصابة عنصرين من الجيش الحر.

وأوضح أن عناصر من التنظيم هاجمت بصاروخين موجهين في منطقة “الكفير” غربي مدينة الباب، دبابتين تركيتين، ما أدى إلى إصابتهما بشكل خفيف، فيما لم يسفر الهجوم عن إصابات في صفوف الجنود الأتراك.

من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن عدد المناطق المأهولة بالسكان (مدينة، بلدة، قرية) التي سيطر عليها الجيش الحر، منذ بدء عملية درع الفرات، وصل إلى 214 منطقة، بمساحة ألف و780 كيلو متر مربع.

وأفاد أن القوات المسلحة دمرت 88 هدفاً لتنظيم “الدولة” و 6 أهداف لحزب الاتحاد الديمقراطي ، تضم ملاجئ ومواقع دفاعية ومقرات قيادية، بالإضافة إلى عربات وأسلحة.