مشادة بين نانسي عجرم واحلام في “اراب ايديول”

بيروت ـ تسبب متسابق سوري يدعى ربيع زيوت في نشوب مشادة بين لجنة تحكيم برنامج اراب ايدول Arab Idol، اثر خروجه من البرنامج بعد رفض لجنة التحكيم تأهله للمرحلة المقبلة من البرنامج.

بدأت الواقعة عندما حاولت الفنانة أحلام أن تقنع عجرم أن تمنح المتسابق “نعم”، خاصة وإنه حصل على صوتين “نعم” وصوت “لا” وكان صوتها سيحسم النتيجة.

عجرم رفضت أن تمنح المتسابق “نعم”، مما تسبب في حالة جدل بعد خروجه من الاستوديو، خاصة عندما طلبت أحلام من أعضاء لجنة التحكيم أن يمنحوا مزيداً من الفرص للمشتركين، لتشعر عجرم بتأنيب الضمير وتخرج من الاستوديو دون أن تبدي أي رأي حول الأمر.

خرجت عجرم لتطلب مجدداً من المتسابق ربيع زيوت أن يغني مقطعاً آخر حتى ترضي ضميرها، ليقوم المتسابق بالغناء ومن ثم منحته نانسي عجرم “نعم” ليتأهل الى المرحلة الثانية.