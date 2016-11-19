قتلوه بسبب شائعة حب وسط “ميدان لبنان” في القاهرة قبل شهر على زواجه

القاهرة ـ قال والد الضحية إسلام عاطف، والذي قتل على يد صديقه ومجموعة من البلطجية في ميدان لبنان في مصر إن نجله تعرض للقتل بطعنات بسلاح أبيض بسبب شائعة حب بينه وبين فتاة كان ينتوي خطبتها منذ عدة سنوات.

وأضاف والد الضحية في تصريحاته لبرنامج “90 دقيقة” الذي يبث على قناة “المحور” بإن صديق نجله قام بخطبة هذه الفتاة وقرر الانتقام من إسلام عقب انتهاء خدمته العسكرية وعمله كسائق في ميدان لبنان بالجيزة، لافتًا إلى إن نجله يبلغ من العمر 26 عاما وكان سيتزوج من فتاة أخرى في شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل.

من جانبها عبرت والدة إسلام عاطف عن حزنها الشديد على قتل نجلها والذي كان يستعد للزواج قريبا، مطالبة بالقصاص لابنها الراحل الذي كان يقوم بالانفاق عليها وعلى أشقائه باعتباره الابن الأكبر.