التقطت صورة لابنتها وهي على فراش الموت… ما ظهر فيها صادم وغريب

لندن ـ نشرت أمٌّ انجليزية، صورةً التقطتها لابنتها وهي على فراش الموت، قبل ان تفتقدها بعدما أصيبت بنوعٍ نادرٍ من سرطان الكبد، حيث ظهر في تلك الصورة ما ادّعت الأم أنه “ملاكها الحارس″.

وتقول سارة دانبريإنها مقتنعة تماماً بظهور ملاك في صورة سيلفي التقطتها مع ابنتها قبل فترة وجيزة من وفاتها.

ويُذكر أنّ السيدة دانبري كانت مع ابنتها في مستشفى Royal Freeفي لندن لتلقي العلاج عندما التقطتا هذه الصورة، وقد توفيت الفتاة بعد 3 أسابيع.

وقالت الوالدة إنها لم ترَ بداية الملاك في الصورة، لافتة إلى أنه عندما ننظر إليها عن كثب نرى شكل الملاك، وأضافت “كان هناك فقط مصباحين في هذا الجانب من الغرفة وكان كلاهما غير مضاء، لايمكن تفسير ذلك، إنه أمر غريب جداً”.

ولفتت الوالدة إلى أنّ رؤية هذه الصورة يُشعرها بالراحة لأنها تعتقد أنّ هناك من يعتني بابنتها.