توقيف صحافيين سويديين اثنين في جنوب شرق تركيا

اسطنبول-أ ف ب – أوقفت الشرطة التركية السبت، مراسلي تلفزيون سويديين في محافظة ديار بكر ذات الغالبية الكردية بجنوب شرق تركيا بعد ان قاما بالتصوير قرب منطقة عسكرية، بحسب وكالة محلية.

والصحافيان اللذان عرف عنهما بالاحرف الاولى لاسميهما “ل.ن.ب” و “ر.ا.س″، اوقفا بعد ان قاما بالتصوير في منطقة قريبة من مقر عسكري، بحسب وكالة دوغان للانباء.

وبعد استجوابهما، نقل الصحافيان الى قسم الاجانب في الشرطة، المعني بعمليات الترحيل بحسب دوغان.

ولم تورد الوكالة تفاصيل اخرى.

وطردت السلطات التركية في وقت سابق هذا الشهر صحافياً فرنسياً تم توقيفه قرب الحدود السورية في جنوب شرق البلاد.

واعتقل اوليفييه برتران الذي يعمل لدى موقع “لو جور” الاخباري في محافظة غازي عنتاب، حيث كان يجري تحقيقاً ميدانياً حول تركيا بعد محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو.

ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت توقيفه بأنه يثير “صدمة كبيرة، وغير مقبول”.