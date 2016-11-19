تظاهرة كبيرة للمطالبة باستقالة رئيسة كوريا الجنوبية

سيول- أ ف ب – بدأ عشرات آلاف المتظاهرين بالتجمع السبت في سيول، للمرة الرابعة في اسابيع، للمطالبة باستقالة الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غيون-هي التي تطاولها فضيحة فساد.

وهذه التظاهرات التي تعد الاكبر في كوريا الجنوبية منذ الثمانينات، شارك فيها الاسبوع الماضي مليون شخص في كل انحاء البلاد، كما افاد المنظمون، متوقعين مشاركة نحو 500 الف في سيول السبت، وعشرات الآلاف في عدد من المدن الاخرى.

وتتحدث الشرطة عن ارقام اقل بعشر مرات.

ويأمل المنظمون في مشاركة كثيفة السبت لتلامذة الصفوف الثانوية الذين سمح لهم بمغادرة مدارسهم، بعدما اجروا في بداية الاسبوع امتحانات دخول الى الجامعة.

وهذه التظاهرات التي تجري لدى حلول الظلام على ضوء الشموع… تمت حتى الآن بهدوء.

وتتمحور الفضيحة حول صديقة الرئيسة بارك غيون-هي منذ اربعين عاماً، شوي سون-سيل التي اوقفت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة الاحتيال واستغلال السلطة.

وتوجه الى شوي (60 عاماً) تهمة استغلال صداقتها مع الرئيسة لحمل مجموعات صناعية على دفع اموال الى مؤسسات مشكوك فيها، واستخدام هذه المبالغ في وقت لاحق لغايات شخصية.