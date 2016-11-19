مسؤول عراقي: 3 ملايين دخلوا العراق لإحياء “أربعينية” الحسين

العراق - الأناضول- قال مسؤول في الحكومة العراقية السبت، إن 3 ملايين زائر أجنبي دخلوا البلاد على مدى الايام الماضية لإحياء ذكرى “أربعينية” الإمام الحسين ثالث أئمة اهل البيت لدى الطائفة الشيعية في محافظة كربلاء(جنوب).

وقال محمود الزبيدي رئيس هيئة السياحة في الحكومة العراقية، “لغاية اليوم دخل 3 ملايين زائر اجنبي الى العراق أغلبهم ايرانيون، لأداء زيارة اربعينية الامام الحسين في كربلاء”، مشيراً الى ان “تدفق الزائرين الى المنافذ الحدودية تقلص بشكل كبير اليوم مع انتهاء فترة منح سمات الدخول التي حدد آخر موعد لها قبل يومين من اداء الزيارة”.

وأضاف الزبيدي “نتوقع ان يكون اجمالي الزائرين الاجانب والعراقيين الى محافظة كربلاء لإحياء الذكرى نحو 20 مليوناً”.

ومنعت السلطات الأمنية العراقية، الجمعة، دخول آلاف الزائرين الإيرانيين إلى البلاد عبر منفذ “زرباطية” الحدودي، في محافظة واسط، جنوب البلاد، لإحياء ذكرى “أربعينية” الإمام الحسين، لعدم امتلاكهم تأشيرات دخول رسمية.

وتصادف الذكرى هذا العام، يوم 20 /21 نوفمبر/تشرين ثاني 2016، ويتوجه أبناء المذهب الشيعي سيراً على الأقدام إلى محافظة كربلاء، جنوب غرب العاصمة.

وتعتبر أربعينية الإمام الحسين، من أهم المناسبات لدى الشيعة، حيث تخرج مواكب رمزية للعزاء في مثل هذا اليوم، ويتوافد مئات الآلاف من الشيعة، من كافة أنحاء العالم، إلى محافظة كربلاء، لزيارة مرقد الحسين، ويأتي الكثير منهم مشياً على الأقدام.

وتفرض قوات الأمن العراقية إجراءات امنية مشددة على امتداد الطرق المؤدية من المحافظات الجنوبية الى مدينة كربلاء، ومن العاصمة بغداد بإتجاه مدينة كربلاء، منعاً لهجمات متوقعة قد يشنها تنظيم “الدولة الاسلامية”.