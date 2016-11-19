تسيبراس يناقش هاتفياً اتفاقية اللاجئين مع اردوغان

أثينا – د ب أ – أجرى رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، مشاورات حول أزمة اللاجئين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي، وذلك وفقاً لما صرحت به دوائر حكومية مطلعة في العاصمة اليونانية أثينا السبت.

وذكرت هذه المصادر أن تسيبراس قال لأردوغان، إنه يجب الحفاظ على اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وطالب تسيبراس بحصول الجانب التركي على كامل الدعم المالي الذي وعد به الاتحاد الأوروبي حكومة أنقرة.

يذكر أنه وفقاً للاتفاقية الموقعة في آذار/مارس الماضي، فإن من المنتظر أن تحصل تركيا على ثلاثة مليارات يورو على أقساط لمساعدتها في إيواء اللاجئين، مقابل قيام تركيا بالمساعدة في وقف لتدفق اللاجئين إلى الجزر اليونانية.

تنص الاتفاقية على إعادة استقبال تركيا لكل المهاجرين الذين ليس لهم حق اللجوء في اليونان.

وحسب بيانات المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى 2790 شخصاً فقط، مقابل 211 ألف و663 شخصاً في نفس الشهر من العام الماضي.

وتطرقت المشاورات الهاتفية مساء الجمعة إلى بحث جهود التغلب على تقسيم قبرص، وأضافت المصادر أن تسيبراس وأردوغان اتفقا على دعم المحادثات والجهود الرامية إلى التغلب على تقسيم قبرص، والمنتظر استئنافها الأحد في سويسرا.