زلزال بقوة خمس درجات يضرب شمال اليونان

أثينا – د ب أ – ضرب زلزا ل بقوة خمس درجات على مقياس ريختر شمال اليونان صباح السبت، مما تسبب في حالة من الذعر في منطقة شهدت بالفعل العديد من الهزات الارضية في الاسابيع الاخيرة.

وحدد معهد الدراسات الجيولوجية في أثينا قوة الزلزال بخمس درجات، بينما حدد المركز الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قوته بـ7ر4 درجة.

وذكرت تقارير إعلامية أنه نظراً لأن مركز الزلزال وقع شمال غرب مدينة “تسالونيكي” الساحلية، القريبة من منطقة كيلكيس، ربما شعر به السكان، في بلغاريا ومقدونيا.

وقال مانوليس كاباروس، أحد سكان تسالونيكي، “كان قوياً جداً. خرجت أسرتي إلى الشارع″.

وذكر علماء الزلازل أن الزلزال كان قوياً بشكل خاص، حيث أنه وقع على عمق ما بين أربع وخمس كيلومترات، تحت سطح الارض.

وقالت قناة “إي.آر.تي” الاذاعية الرسمية إنه لم يتم إبلاغ الشرطة بشأن أي أضرار واسعة في المباني.