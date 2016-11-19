اردوغان: “أشعر بخيبة الامل” من السياسة الامريكية

اسطنبول – د ب أ – ذكر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أنه “يشعر بخيبة أمل” من سياسة واشنطن في سوريا وأزمة اللاجئين، فيما أعرب أيضاً عن انزعاجه بأن منافسه، فتح الله جولن، الذي يلقي باللوم عليه في محاولة الانقلاب، ما زال يقيم في الولايات المتحدة.

جاءت تصريحاته في برنامج “60 دقيقة” لشبكة “سي.بي.إس″ الاخبارية الامريكية، الذي من المقرر أن يتم بثه كاملاً على الهواء مباشرة الاحد.

وقال اردوغان للمذيع الامريكي، فيما يستعد الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب لدخول البيت الابيض “لقد تناولنا تلك القضايا وناقشناها مع الرئيس أوباما ونائب الرئيس بايدن. لقد فشلوا في الارتقاء إلى مستوى الحدث والتعامل مع تلك القضايا بشكل جدي. هذا يزعجنا كثيراً”.

وأضاف “أشعر بخيبة الامل” طبقاً لنسخة طبق الاصل من تصريحات جزئية صادرة عن الشبكة الاخبارية، في إشارة على ما يبدو إلى سوريا وأزمة اللاجئين.

وتجري تركيا حملات تطهير واسعة النطاق وحملات صارمة ضد من يزعم أنهم أنصار جولن ودوائر معارضة أخرى، من بينهم الصحفيين والاكاديميين خلال الاشهر التي تلت محاولة الانقلاب.