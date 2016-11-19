السيسي يشيد بترامب ويتوقع تعزيز العلاقات الثنائية

القاهرة- أ ف ب- امتدح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب وقال انه يتوقع دعما أكبر من ادارته لمصر، في مقابلة مع وكالة الانباء البرتغالية لوسا.

وكانت العلاقات متوترة بين السيسي وإدارة باراك أوباما التي علقت لفترة المساعدات العسكرية لمصر بعد اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في العام 2013.

وقال السيسي، وفق الترجمة الانكليزية للمقابلة التي نشرت السبت “شخصيا، احترم واقدر” ترامب.

واضاف “اعتقد ان الرئيس المنتخب ترامب سيكون ملتزما بشكل اكبر بقضايا المنطقة”.

وتابع “في واقع الامر الرئيس المنتخب ترامب أبدى تفهما كبيرا وعميقا لما يجري في المنطقة باسرها وما يحدث في مصر”.

وقال السيسي ايضا “لذلك انا اتطلع للامام واتوقع مزيدا من الدعم ومزيدا من التعزيز لعلاقاتنا الثنائية”.

ولقيت تصريحات ترامب حول الارهاب ترحيبا لدى المسؤولين في مصر حيث ادت هجمات الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية في شمال سيناء خصوصا إلى مقتل مئات من رجال الشرطة والجيش.

وبدأت هذه الهجمات بعد اطاحة مرسي وحملة القمع الدامية ضد انصاره.

وقلل السيسي، الذي التقى ترامب في نيويورك في ايلول/ سبتمبر الماضي، من شأن دعوات الاخير إلى منع أو فرض قيود شديدة على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وقال “ينبغي أن نميز بين التصريحات التي تطلق في اطار الحملات الانتخابية والادارة الواقعية لاي بلد بعد تولي أي رئيس″.