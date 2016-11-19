مدير المخابرات العسكرية الأمريكية يتوجه للإمارات في جولة شملت مصر والأردن‎

القاهرة- الأناضول- توجه مدير وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية الجنرال “فنسنت ستيوارت”، السبت، إلى أبو ظبي، وفق مصدر أمني بمطار القاهرة.

وقال المصدر للأناضول مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام إن ستيوارت والوفد المرافق له غادروا مطار القاهرة الدولي ظهر السبت، متوجهًا إلى أبو ظبي عقب زيارة قصيرة لمصر استغرقت ثلاثة أيام.

ولم يعلن عن تفاصيل الزيارة من جانب واشنطن أو القاهرة حتى الساعة 13:20 ت.غ.

والخميس، وصل ستيوارت مصر قادمًا من العاصمة الأردنية عمان، وفق مصدر أمني تحدث حينها للأناضول.

وأوضح المصدر الأمني وقتها أن زيارة المسؤول الأمريكي ستبحث “سبل دعم التعاون المشترك في مجالات الدفاع وسبل مكافحة الإرهاب، وتطورات الأوضاع بالمنطقة وما تشهده من متغيرات وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وكانت آخر زيارة لستيوارت للقاهرة في 10 يونيو/ حزيران الماضي، استغرقت يومين، التقى خلالها وزير الدفاع المصري صدقي صبحي ورئيس الأركان محمود حجازي.

والأربعاء الماضي، وصل ستيوارت إلى عمان، في زيارة التقى خلالها محمود فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية.

وبحث الطرفان تعزيز العلاقات بين القوات المسلحة للبلدين، وكذلك آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

ولم يُعرف على الفور مدة جولة المسؤول الأمريكي للمنطقة.