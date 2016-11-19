التحالف العربي يعزز جبهة باب المندب بقوات عسكرية

عدن- الأناضول- عززت قوات التحالف العربي في اليمن، السبت، جبهة باب المندب غرب محافظة عدن، بعدد كبير من الآليات العسكرية والجنود، بحسب مصدر عسكري.

وقال مصدر في المنطقة العسكرية الرابعة، طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، للأناضول، إن “قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أرسلت اليوم عددًا من الآليات العسكرية، بينها مدافع ودبابات وعربات مصفحة، وعليها المئات من الجنود، إلى جبهة باب المندب غرب عدن، والتي تحاول قوات الحوثي وصالح اختراقها بين الحين والآخر”.

ويشمل مسرح عمليات المنطقة الرابعة محافظات لحج والضالع وأبين وتعز، ويقع مركز قيادتها في مدينة عدن.

وأضاف المصدر، أن “التعزيزات هذه تأتي بالتزامن مع تصعيد القتال في جبهات تعز، ودفع مليشيات الحوثي وصالح بتعزيزات إلى جبهاتها القريبة من باب المندب.

وأشار إلى أن “ضباطًا إماراتيين يشرفون على القوة العسكرية المتجهة إلى هناك”، دون تحديد عددهم.

ويسيطر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، على الممر المائي (مضيق باب المندب) الواقع على طريق التجارة العالمية (يربط خليج عدن بالبحر الأحمر، ومن خلاله تمر السفن القادمة من المحيطين الهادي والهندي إلى البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس)”.

ودخلت السبت الهدنة الإنسانية المفترضة التي أعلنها التحالف العربي في اليمن حيّز التنفيذ، في تمام الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش (12:00 بالتوقيت المحلي) ولمدة 48 ساعة، إلا أن مصادر إعلامية وأخرى ميدانية تحدثت عن خروقات ارتكبتها قوات “الحوثي وصالح” لها في ساعتها الأولى.