روسيا تطلب من سويسرا تفسيرا لتحليق مقاتلات قرب طائرة حكومية روسية

موسكو- رويترز- طلبت موسكو تفسيرا من الحكومة السويسرية بعدما حلقت مقاتلات سويسرية بالقرب من طائرة تابعة للحكومة الروسية كانت في طريقها إلى بيرو من أجل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك).

وكانت ثلاث مقاتلات سويسرية من طراز اف/ايه 18 اقتربت الجمعة من الطائرة التي كانت تقل أفراد الوفد الروسي المشارك في قمة أبك وصحفيين يرافقونه أثناء عبورها المجال الجوي السويسري وفقا لمراسل من رويترز كان على متن الطائرة الروسية.

وكتبت السفارة الروسية في سويسرا على تويتر السبت “عبرنا عن الدهشة وطلبنا تفسيرات من سويسرا فيما يتعلق بطائرة الحكومة الروسية”.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة أبك التي تعقد في ليما مطلع الأسبوع.