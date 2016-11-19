القبض على عشرات المسؤولين في وزارة المالية التركية لصلتهم بمحاولة الانقلاب

أنقرة- د ب ا- قال مسؤول بالشرطة التركية انه تم القبض على العشرات من العاملين المدنيين بوزارة المالية، السبت، لصلتهم بالمنظمة التي دبرت محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 تموز/ يوليو الماضي.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه بسبب القيود على التحدث إلى وسائل الاعلام، إن العاملين البالغ عددهم 36 شخصا متهمون باستخدام تطبيق بايلوك للرسائل النصية الذي كان يستخدمه على نطاق واسع اعضاء منظمة فتح الله غولن قبل محاولة الانقلاب، بحسب وكالة انباء الاناضول.

وتم اصدار ما اجمالية 60 مذكرة توقيف بحق مسؤولي الوزارة وجاري البحث عن المشتبه بهم الباقين.

وتتهم الحكومة التركية فتح الله غولن، زعيم منظمة فتح الله والمقيم بالولايات المتحدة، بانه وراء محاولة الانقلاب وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه.

وكانت الحكومة قد شنت عملية تطهير موسعة شملت عشرات الالاف من الموظفين الحكوميين والشرطة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي اسفرت عن مقتل 248 شخصا وقرابة 2200 جريح.