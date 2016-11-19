وزير الخارجية الفرنسي يزور قطر





الدوحة- أ ف ب- بدأ وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت مساء السبت زيارة تستغرق 24 ساعة إلى قطر، حيث سيجري مباحثات حول النزاعات الإقليمية في الشرق الأوسط، على ما أفاد مصدر دبلوماسي.

ومن المقرر أن يلتقي آيرولت نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني ومنسق “الهيئة العليا للمفاوضات” الممثلة للمعارضة السورية رياض حجاب، بحسب المصدر.

كذلك سيلقي الوزير الفرنسي الأحد كلمة في افتتاح “مؤتمر السياسة العالمي”، الذي تنظمه “المؤسسة الفرنسية للعلاقات الدولية” في الدوحة.

يشارك في المؤتمر أكثر من 250 شخصية من صانعي القرارات من حوالى 40 بلداً لمناقشة الرهانات الدولية الكبرى، على خلفية انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، خلفاً لباراك اوباما الذي يغادر منصبه رسمياً في كانون الثاني/يناير، بحسب المنظمين.