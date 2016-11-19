مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يزور دمشق





دمشق- أ ف ب- يزور مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الأحد دمشق، حيث يلتقي وزير الخارجية السوري وليد المعلم، كما أفاد الموقع الالكتروني لصحيفة “الوطن” السورية المقربة من السلطة.

وأوضحت الصحيفة أن “زيارة دي ميستورا تستمر ليوم واحد يلتقي خلالها وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية”.

وكان دي ميستورا اقترح أن يغادر مقاتلو “جبهة فتح الشام” (النصرة سابقاً) شرق حلب، وأن تتولى المعارضة إدارة القسم الشرقي من المدينة بدون دخول جيش النظام السوري إليها.

وقتل 27 مدنياً على الأقل السبت في قصف جوي ومدفعي لقوات النظام السوري استهدف الأحياء الشرقية في حلب في اليوم الخامس من هجوم على تلك الأحياء، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.