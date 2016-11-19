مقتل طفل بمنشية ناصر شرقي القاهرة في انفجار عبوة بدائية الصنع





القاهرة- د ب أ- صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً بتاريخ اليوم السبت بوقوع انفجار بإحدى الشقق بمنطقة منشية ناصر، جنوب شرقي القاهرة.

وأفاد الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية بأنه بانتقال خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، تبين وقوع انفجار عبوة بدائية الصنع “على شكل كرة” عثر عليها كل من الطفلين أبانوب ميلاد يقين 6/ أعوام/، وأمير مرقس وفيق 7/ أعوام/، بمكان جمع القمامة حيث يعمل والد الأول في مجال إعادة تدوير المهملات.

وانفجرت العبوة حال لهوهما بداخل مسكن الأول، مما أدى إلى وفاة الطفل الأول وإصابة الثاني ببتر في الكف الأيسر وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف على خلفيات الواقعة وضبط المتورطين بها.