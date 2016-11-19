﻿سباق أبوظبي يحدد البطل بين روزبرغ وهاميلتون!

أبوظبي – «القدس العربي»: رغم أنه يكفيه إحراز أحد المراكز الثلاثة الأولى في سباق الجائزة الكبرى المقرر في أبوظبي كي ينتزع لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 للمرة الأولى في مسيرته، يتطلع الألماني نيكو روزبرغ سائق مرسيدس إلى حسم لقب بطولة العالم من خلال التتويج بالسباق الذي تختتم به منافسات البطولة.

وبغض النظر عن حسابات النتيجة، يتوقع عشاق سباقات السيارات منافسة مثيرة في سباق أبوظبي المقرر الأحد المقبل، مثلما كان الحال في سباق البرازيل الذي أقيم الأحد الماضي، حيث شهد سباق مضمار إنترلاغوس، والذي تخلله هطول الأمطار، تتويج البريطاني لويس هاميلتون متفوقا على زميله روزبرغ، ليحافظ هاميلتون بذلك على فرصته في التتويج بلقب بطولة العالم للموسم الثالث على التوالي.

وكان التتويج هو الثالث على التوالي لهاميلتون في سباقات الجائزة الكبرى، وسيكون الفوز بسباق أبوظبي كافيا ليحافظ على لقب بطولة العالم لكن بشرط ألا يحتل روزبرغ أحد المركزين الثاني والثالث. وتحلى روزبرغ بالهدوء وتخلى عن المخاطرة خلال سباق البرازيل الذي تسببت خلاله الأمطار في حالات من فقدان التحكم بالسيارات والخروج عن أرضية المضمار وكذلك حالات تصادم، ليتقدم بذلك السائق الألماني بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفه من خلال سباق أبوظبي الذي توج به الموسم الماضي. وقال روزبرغ: «الآن أتطلع إلى سباق أبوظبي، ولدي فيه ذكريات جيدة من العام الماضي. سأخوضه من أجل الفوز به.» وتساءلت صحيفة «بيلد» الألمانية: «هل سيمكن لروزبرغ تحمل الضغط النفسي؟»، واصفة بعض التعليقات الهادئة لهاميلتون عقب سباق البرازيل بأنها محاولة منه «لإصابة روزبرغ بالتوتر قبل السباق الختامي»، لكنها أضافت: «مع ذلك، سائقنا (روزبرغ) متصدر الترتيب يتمتع بالأريحية». وقال هاميلتون، الذي عانى هذا الموسم من مشاكل فنية في سيارته، إن السباق البرازيلي كان «سهلا بشكل عام» له. وقال إن الفوز جاء بمثابة تحقيق حلم كان يراوده منذ طفولته عندما شاهد البرازيلي آيرتون سينا يتوج به.

وتوج هاميلتون على 24 مضمارا مختلفا ورفع عدد الانتصارات في مسيرته إلى 52، متجاوزا ألين بروست، ولا يتفوق عليه سوى الألماني مايكل شوماخر الذي حقق 91 انتصارا وتوج بلقب بطولة العالم سبعة مواسم متتالية. وذكرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أنه من الصعب المقارنة بالأرقام بين هاميلتون وزميله روزبرغ على مدار الموسم، حيث حقق كل منهما حتى الآن تسعة انتصارات، وانطلق هاميلتون 11 مرة من المركز الأول مقابل ثماني مرات لروزبرغ. وأضافت: «لكن في مثل سباق الأحد الذي أقيم في البرازيل، لا شك أنه كان هناك سائق عظيم وسائق جيد جدا.» وأشاد توتو فولف رئيس فريق مرسيدس بالسائقين الاثنين قائلا إنها ربما تكون أفضل نتيجة للفريق، في ظل الظروف التي شهدتها المنافسات.

كل احتمالات فوز روزبرغ باللقب!

لم يتمكن السائق الألماني نيكو روزبرغ من حسم لقب بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى لفورمولا-1 في فئة السائقين الأحد الماضي خلال سباق البرازيل، إلا إنه يملك فرصة كبيرة للتتويج بلقبه الأول في مسيرته مع انطلاق سباق أبوظبي. ويتربع روزبرغ، الذي جاء ثانيا في سباق البرازيل، على صدارة ترتيب السائقين هذا الموسم برصيد 367 نقطة متفوقا على البريطاني لويس هاميلتون، صاحب المركز الثاني برصيد 355 نقطة، حيث يكفيه الفوز بالمركز الثالث في السباق المقبل للتتويج باللقب.

ويفوز السائق الألماني بلقب بطل العالم في سباق أبوظبي الاحد المقبل إذا:

… فاز بالسباق، حيث سيحصد روزبرغ في هذه الحالة 25 نقطة ويرفع رصيده إلى النقطة 392، فيما سيحصد هاميلتون 18 نقطة إذا جاء في المركز الثاني وسيرفع رصيده إلى 373 نقطة.

… حل ثانيا، وسيحصل روزبرغ في هذه الحالة 18 نقطة وسيرفع رصيده إلى النقطة 385، حتى لو فاز هاميلتون بالسباق وحصد 25 نقطة، فإنه لن يتمكن من عبور حاجز 380 نقطة.

… جاء في المركز الثالث، ويحصد روزبرغ في هذه الفرضية 15 نقطة وسيرفع رصيده إلى 382 نقطة، فيما لن يتمكن هاميلتون مع فوزه بالسباق والحصول على 25 نقطة أن يرفع رصيده إلى أكثر من 380 نقطة.

… فاز بالمركز الرابع وجاء هاميلتون في المركز الثاني أو في مركز أقل، وفي هذه الحالة يحصل السائق الألماني على 12 نقطة ويرفع رصيده إلى النقطة 379، ولن يتمكن هاميلتون في الوقت ذاته لو جاء في المركز الثاني من أن يكسر حاجز 373 نقطة.

… جاء في المركز الخامس، وحل هاميلتون في المركز الثاني أو في مركز أكثر تراجعا، فسيحصد روزبرغ 10 نقاط وسيرفع رصيده إلى 377 نقطة، فيما لن يستطيع هاميلتون حتى لو جاء في المركز الثاني أن يتخطى حاجز 373 نقطة.

… حل في المركز السادس وجاء هاميلتون في المركز الثاني أو في مركز أكثر تراجعا، فإن روزبرغ سيحصل على ثماني نقاط ويصل إلى النقطة 375، فيما يرفع هاميلتون رصيده إلى 373 إذا جاء ثانيا.

… فاز بالمركز السابع وفاز هاميلتون بالمركز الثالث أو أقل، فسيحصل روزبرغ في هذه الحالة على ست نقاط وسيرتفع رصيده إلى 373 نقطة، فيما سيحصل هاميلتون على 15 نقطة ولن يستطيع رفع رصيده لأكثر من 370 نقطة. بيد أنه لو جاء روزبرغ في المركز السابع وحل هاميلتون ثانيا سيكون اللقب من نصيب السائق البريطاني، حيث أنه في هذه الحالة سيتعادلان في النقاط بواقع 373 نقطة لكل منهما، ولكن المواجهات المباشرة ستصب في صالح هاميلتون، فكلا السائقين فازا بتسعة سباقات وحصدا المركز الثاني أربع مرات، ولكن هاميلتون يتفوق في عدد مرات الحصول على المركز الثالث بنتيجة 4/2.

… جاء في المركز الثامن وفاز هاميلتون بالمركز الثالث أو أقل، فسيحصل روزبرغ على أربع نقاط وسيرتفع رصيده إلى 371 نقطة، فيما سيحصد هاميلتون 15 نقطة بالحلول في المركز الثالث ولن يتمكن تجاوز عدد 370 نقطة.

… حل تاسعا وجاء هاميلتون رابعا أو أقل، يحصد روزبرغ آنذاك نقطتين ويرفع رصيده إلى 369 نقطة، ويحصل هاميلتون على 12 نقطة إذا فاز بالمركز الرابع ليصل إلى 367 نقطة.

… فاز بالمركز العاشر وجاء هاميلتون في المركز الرابع أو أقل، ففي هذه الحالة يحصل روزبرغ على نقطة واحدة ويصل إلى النقطة 368، بينما يحصل هاميلتون على 12 نقطة بفوزه بالمركز الرابع ويرفع رصيده إلى 367 نقطة.

… انسحب من السباق وجاء هاميلتون في المركز الرابع، سيتجمد رصيد روزبيرغ في هذه الحالة عن 367 نقطة، فيما يحصل هاميلتون على 12 نقطة ويتعادلا في مجموع النقاط، ولكن المواجهات المباشرة ستصب في صالح روزبرغ، الذي فاز بالمركز الثاني أربع مرات مقابل ثلاث مرات فقط لهاميلتون.