اشتباكات قبلية في سبها الليبية توقع 14 قتيلا وعشرات الجرحى

بنغازي (ليبيا)-معتز المجبري: لقي 14 شخصاً مصرعهم وأصيب 30 آخرون على الأقل، في اشتباكات قبلية متواصلة منذ الخميس الماضي، في مدينة سبها جنوب شرقي ليبيا، وفق مصادر محلية، بالتزامن مع دعوات للتهدئة وضبط النفس

ووفق شهود عيان، اندلعت اشتباكات مسلحة في وقت متأخر من الخميس وتواصلت حتى أمس السبت، بين قبيلتي «القذاذفة» و»أولاد سليمان» بمنطقة المنشية في مدينة سبها.

وأشاروا إلى أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القبيلتين والسكان، لم يذكر عددهم.

في هذه الأثناء، قال مسؤول محلي أمس السبت، مفضلاً عدم ذكر هويته لحساسية الوضع، نقلاً عن مصادر في مستشفى المدينة الحكومي، إن الاشتباكات أوقعت 14 قتيلاً و30 جريحا على الأقل، بينهم حالات خطرة.

وأشار إلى أن مستشفيات المدينة «تعاني من نقص حاد في الإمكانيات وتطالب التبرع بالدم بشكل عاجل».

ولفت إلى أن «هذه المواجهات ليست الأولى بين الطرفين، فالقبيلتان على خلاف دائم، لكنه لم يصل يوماً إلى هذه الحدة من قبل».

في هذه الأثناء، أُطلقت مناشدات محلية ودولية لإنقاذ الوضع المتأزم في مدينة سبها.

ففي بيان له، دعا المجلس البلدي للمدينة، جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار.

وطالب البيان، أعيان المدينة بـ»سرعة التواصل مع أعيان القبائل لطرح مساعي لوقف إطلاق النار في المدينة».

وفي السياق ذاته، طالبت كتيبة «اللواء السادس مشاة» في سبها التابع لوزراة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، المسلحين من كلا القبيلتين بـ»الوقف الفوري لإطلاق النار وخروج المسلحين من الأماكن العامة التي يتمركزون داخلها».

ونوهت الكتيبة في بيان لها إلى قرار وزير الدفاع بحكومة الوفاق العقيد المهدي البرغثي الذي ينص على تكليف اللواء السادس بتأمين سبها من الداخل والخارج بالتعاون مع مديرية الأمن الوطني.

و في سياق التهدئة أيضاً، ناشدت الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، «العقلاء والأعيان ومشايخ قبائل الجنوب بالعمل على وقف القتال الدائر في مدينة سبها بشكل سريع لإصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر والجلوس مع أولياء الدم بغية وقف نزيف الدم».

حكومة طبرق وفي بيان لها أكدت استعدادها «للتعاون مع المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني ولجان المصالحة بسبها وتقديم كل ما تحتاجه من أجل الحفاظ على الأمن في المدينة».

ووفق مصادر في المدينة، فإن هذه الاشتباكات بمثابة «تصفية حسابات بين القبيلتين، وليست جديدة وكانت موجود حتى إبان حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، وبمجرد حدوث خلاف سواء حول الأراضي أو الأخذ بالثأر تتجدد الاشتباكات». (الأناضول)