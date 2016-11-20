تحطّم طائرة هليكوبتر للشرطة ومقتل أربعة في البرازيل





ريو دي جانيرو- رويترز- قالت تقارير لوسائل إعلام محلية إن طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة البرازيلية تحطمت في مدينة ريو دي جانيرو مساء السبت، مما أدى إلى مقتل أربعة من رجال الشرطة وذلك بعد يوم من نشوب اشتباكات عنيفة بين أفراد إنفاذ القانون وأشخاص يشتبه بأنهم مجرمون في أحد الأحياء الفقيرة بالمدينة. ولم ترد الشرطة بشكل فوري على اتصالات أو رسائل عبر البريد الالكتروني تطلب تأكيد الحادث. ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت الطائرة أصيبت خلال الاشتباكات أو ما إذا كان عامل آخر وراء سقوطها.

وزاد معدل الجريمة والعنف في شتى أنحاء ريو دي جانيرو وذلك بعد أشهر فقط من استضافة ثاني أكبر مدن البرازيل أولمبياد 2016.