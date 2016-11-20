مقتل 63َ شخصا على الأقل بانحراف قطار عن مساره في شمال الهند

لكناو- أ ف ب- اعلنت شرطة ولاية أوتار براديش الهندية مقتل 63 شخصا على الاقل وجرح اكثر من 150 آخرين في خرةج قطار عن سكته في شمال البلاد.

وهرع رجال الانقاذ إلى مكان الحادث الذي وقع بينما كان معظم الركاب نائمين، بالقرب من مدينة كانبور التي تبعد نحو خمسين كيلومترا جنوب شرق عاصمة الولاية لوكناو.

وصرح المسؤول في الشرطة دالجيت سينغ شودري لصحافيين ان “ما نعرفه هو أن حادثا كبيرا وقع خرج فيه قطار عن سكته”. واضاف انه “تم انتشار 63 جثة وحوالى 150 جريحا”.

وما زالت عمليات الاغاثة مستمرة بينما وضعت مستشفيات المنطقة في حالة تأهب وخصصت ثلاثون سيارة اسعاف لنقل الجرحى.

وعرضت محطات التلفزيون لقطات للقطار وقد اصيبت عربته باضرار جسيمة.

ووعد وزير سكك الحديد سوريش برابو في تغريدة بان تجري الحكومة تحقيقا حول اسباب الحادث وتتخذ اجراءات صارمة بحق المسؤولين عنه.

وتشهد الهند باستمرار حوادث قطارات نظرا الى سوء صيانة شبكة سكك الحديد الشاسعة رغم انها تقل عشرات ملايين الركاب سنويا.