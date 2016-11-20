الادعاء العام: رئيسة كوريا الجنوبية ربما تكون متورطة في فضيحة صديقتها

سول- د ب أ- قال ممثلو الادعاء العام في كوريا الجنوبية، الأحد، إن رئيسة البلاد باك كون هيه ربما تكون لعبت دورا في فضيحة الفساد التي تورطت فيها صديقتها المقربة تشوي سون-سيل.

ووجه المحققون أيضا في تقريرهم الأولي سلسلة من الاتهامات إلى تشوي، من بينها إساءة استعمال السلطة ومحاولة الاحتيال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.

كما وجهت اتهامات إلى اثنين من كبار مساعدي رئيسة البلاد.

وقال ممثلو الادعاء انهم لا يستطيعون توجيه الاتهام لرئيسة البلاد في الوقت الراهن، لأن دستور البلاد يضمن حصانة الرئيس “إلا في حالات العصيان أو الخيانة”، وفقا ليونهاب.

واعترفت باك كون هيه بالفعل أن تشوي اطلعت على عشرات الخطب الرئاسية قبل أن تذاع على الشعب.

واتهمت تشوي أيضا بلعب دور في الضغط على شركات للتبرع بعشرات المليارات من الوون لصالح مؤسستين غير ربحيتين.

وخرج عشرات الآلاف من المحتجين السبت إلى شوارع العاصمة سول للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة باستقالة باك.