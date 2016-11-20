أوباما يدعو العالم إلى “منح فرصة” لترامب

ليما- أ ف ب- دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما السبت في ليما، العالم إلى “منح فرصة” للرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب الذي أثارت تصريحاته حول الاجراءات الحمائية وحلف شمال الاطلسي قلق حلفاء الولايات المتحدة.

وقال أوباما على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادىء (ابيك) “سيكون من المهم ألا يتسرع العالم في الحكم، بل أن يمنح فرصة للرئيس المنتخب”.

وأضاف الرئيس الأمريكي الذي يقوم بآخر زيارة رسمية له إلى الخارج “الولايات المتحدة دولة كبيرة إلى حد أنه بعد كل انتخابات يطرح الناس أسئلة” كثيرة.

وتابع أمام طلاب جامعة كاثوليكية في ليما “في ما يتعلق بأمريكا اللاتينية، لا أتوقع تغييرات كبيرة في سياسة الادارة الجديدة”.

وقبل أسابيع من تولي ترامب الرئاسة في 20 كانون الثاني/ ينابر، دافع اوباما عن الديمقراطية وقال “بعد عشر سنوات شهدنا خلالها اعتماد مزيد من البلدان على الممارسات الديمقراطية، بدأنا الآن رؤية” اتجاه معاكس.

واعتبر أن الحكومات التي تضيق الخناق على المعارضة ولا تعتمد نظاما قضائيا مستقلا سيكون مصيرها الفشل.

وأردف “مع مرور الوقت تفشل تلك الحكومات ويتهاوى اقتصادها”.