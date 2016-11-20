إعتقال 166 شخصا في هولندا خلال تظاهرة مناهضة للفاشية

لاهاي- أ ف ب- أعلنت الشرطة الهولندية اعتقال 166 متظاهرا فوضويا مناهضا للفاشية كانوا ملثمين السبت في لاهاي خلال احتجاج “ضد عنف الشرطة والقمع من جانب الحكومة”.

وكان نحو 200 شخص تجمعوا في وسط المدينة في اطار تظاهرة تحت مسمى “مكافحة القمع″ شعارها “وقف القمع ضد مناهضي الفاشية” بحسب ما افاد موقع الكتروني خاص بالتظاهرة.

واوضحت الشرطة في بيان انه “في بداية التظاهرة، غطى العديد من المتظاهرين وجوههم بأوشحة و(…) ونظارات شمسية”.

غير أن المجلس البلدي للمدينة كان سمح بتنظيم هذه التظاهرة شرط أن يكون المشاركون فيها مكشوفي الوجوه.

وأشار بيان الشرطة الى أن رئيس بلدية المدينة اتخذ لاحقا قرارا بإنهاء التظاهرة بعد رفض المتظاهرين الكشف عن وجوههم.

وتابعت الشرطة “(…) تم احتجاز 166 متظاهرا من قبل وحدة متنقلة للشرطة، بسبب انتهاكهم قانون التظاهرات العامة”.

وتم نقل هؤلاء إلى قسم الشرطة للاستماع إلى اقوالهم. وعثر في المكان بين المتظاهرين على ألعاب نارية غير مرخصة وعصي ومطرقة.