اتجاه لاتفاق إسرائيلي حول مشروع قانون الآذان يسمح بعرضه على الكنيست

القدس المحتلة- الأناضول- تتجه أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي إلى اتفاق حول مشروع قانون الآذان بما ييتح عرضه للتصويت بالقراءات التمهيدية في الكنيست (البرلمان) منتصف الأسبوع المقبل.

ويأتي مشروع قانون الآذان باعتباره بندا محتملا في جدول أعمال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأحد، الذي اطلعت عليه وكالة الأناضول.

ولكن هذا البند لا يرد في جدول أعمال اللجنة الوزارية لشؤون التشريع (اطلعت عليه الأناضول)، التي تجتمع الأحد أيضاً، ما يشير إلى ترك البت فيه للحكومة.

وفي هذا الصدد قالت وسائل اعلام محلية، بينها الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) “اتصالات جرت داخل الائتلاف الحكومي حول مشروع القانون الذي يحظر استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة”.

وأشارت إلى أن حزب “يهودوت هتوراه” الديني بزعامة وزير اللصحة يعقوب ليتسمان يطالب “بإضافة بند إلى مشروع هذا القانون يستثني استخدام الصفارات إيذاناً ببدء حرمة يوم السبت”.

وقالت صحيفة “هآرتس″ إنه في حال التوصل إلى تسوية بهذا الشأن فإنه سيتم عرض مشروع القانون على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل.

ويستوجب القانون الإسرائيلي مصادقة الكنيست بثلاث قراءات على أي مشروع قانون قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت، الأحد الماضي، على مشروع قانون يفرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في الآذان.

ولكن بعد تحرك نواب عرب في الكنيست باتجاه أحزاب متدينين يهود، وتحفظ وزير الصحة وزعيم حزب “يهودوت هتوراه” يعقوب لتسمان، على مشروع القانون، حال دون تقديمه للتصويت عليه.

غير أن نواب عرب حذروا من أن مشروع القانون قد يطرح من جديد.