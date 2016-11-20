رئيس الفلبين ينتقد “رياء” الغرب خلال اجتماع مع بوتين

مانيلا- رويترز- وجه الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي انتقادات حادة للغرب بسبب ما وصفه “بالتنمر” و”الرياء” في أول اجتماع يعقده مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقال إن الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بها عندما يتعلق الأمر بعقد تحالفات.

وفي محادثات مع بوتين خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والهادي (ابيك) في ليما كان دوتيرتي صريحا في الإفصاح عن وجهات نظره في القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة مشيرا إلى أنه متمسك بموقفه فيما يخص تغيير السياسة الخارجية لبلاده بعيدا عن واشنطن على الرغم من ترحيبه بانتخاب دونالد ترامب رئيسا.

وقال لبوتين وفقا لما جاء في نص ما دار في الاجتماع السبت والذي أصدره مكتبه “تاريخيا كنت أحاول التشبه بالعالم الغربي… مؤخرا أرى الكثير من تلك الدول الغربية تتنمر على الدول الأصغر. وليس ذلك فحسب بل إنهم منغمسون في الرياء.”

وهنأ بوتين دوتيرتي على فوزه في الانتخابات التي أجريت في مايو أيار وقال إنه أنجز الكثير في فترة قصيرة جدا لبناء الثقة بين روسيا والفلبين.

ورد دوتيرتي بكلمات مشابهة ثم وبخ القوى الغربية خاصة الولايات المتحدة على تدخلها في الصراعات من أجل مصالحها الخاصة وتملق الآخرين ليقفوا في صفها.

والمبادرات التي اتخذها دوتيرتي نحو روسيا مشابهة لتلك التي اتخذها نحو الصين والتي كانت خصما عتيدا حتى وقت قريب. ويشيد حاليا ببكين ويستكشف سبل جذبها للاستثمار في تغيير جذري مذهل تسبب في إثارة مخاوف إقليمية من هيمنة صينية بدأت تتشكل في منطقة جنوب شرق آسيا.

وقبل مغادرته متوجها لبيرو لحضور القمة قال دوتيرتي إنه ربما سيحذو حذو روسيا وينسحب من المحكمة الجنائية الدولية بسبب الانتقادات الغربية لحربه الدموية على المخدرات. وقال إنه إذا قررت روسيا والصين إنشاء “نظام جديد” في العالم فسيكون أول المنضمين له.

وفي محادثاته مع بوتين انتقد دوتيرتي الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين لاتخاذ أدوار قيادية في حروب قال إنها فشلت في النهاية.

وقال “يبدو أنهم يبدأون حربا لكنهم يخشون خوض الحرب. هذا هو العيب في أمريكا والدول الأخرى”.