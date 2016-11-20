مقتل شرطي صومالي إثر انفجار قنبلة وسط مقديشو

مقديشيو- الأناضول- قتل شرطي صومالي وأصيب ثلاثة آخرون، الأحد، جرّاء انفجار قنبلة يدوية الصنع، وسط العاصمة مقديشيو، بحسب شاهد عيان.

وقال محمد عمر، أحد سكان حي “حمر ججب ” الذي شهد الحادثة إن “مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على نقطة تفتيش للشرطة، ثم لاذوا بالفرار”.

وأضاف محمد للأناضول أن “الهجوم أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج اللازم”.

وأفاد مراسل الأناضول بوصول وحدات من القوات الأمنية إلى المكان، حيث انتشرت في محيطه وشرعت بعملية بحث عن المنفذين.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث إلا أن حركة “الشباب المجاهدين” الصومالية، غالبا ما تتبنى مثل هذه الأحداث، كما أنه لم يصدر أية بيان رسمي من قبل السلطات حتى الساعة 07.58 (تغ)

وتخوض الصومال حرباً منذ سنوات، ضد “الشباب” التي تأسست مطلع عام 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريًا لتنظيم “القاعدة”، وهو ما أدى إلى موجة نزوح داخلي في البلاد.