رسالة تهنئة لعون من العاهل السعودي يحملها مسؤولان إلى بيروت الإثنين

بيروت- الأناضول- كشف مصدر دبلوماسي، أن مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، سيزوران العاصمة اللبنانية بيروت، الإثنين، للقاء ميشال عون وتسليمه رسالة تهنئة من الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة اختياره رئيساً للبلاد.

وقال المصدر السعودي للأناضول الأحد، مفضلاً عدم ذكر هويته لحساسية موقعه، إن أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفيصل يرافقه وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان سيزوران بيروت، الاثنين، لتسليم رسالة تهنئة من العاهل السعودي لعون بمناسبة انتخابه رئيساً للبنان.

وأشار المصدر إلى أن رسالة التهنئة ستتضمن “التأكيد على دعم لبنان واستقراره، إلى جانب توجيه دعوة لعون لزيارة المملكة السعودية”.

ولفت إلى أن المسؤولين سيلتقيان خلال الزيارة إلى جانب عون، كلاً من رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية من نوعها لمسؤولين سعوديين منذ توتر العلاقات مطلع هذا العام.

إذ زار السبهان لبنان، أواخر الشهر الماضي، لتأكيد موقف السعودية على ضرورة إنهاء الشغور في منصب رئاسة الجمهورية.

وأواخر الشهر الماضي، فاز “عون”، برئاسة لبنان بعد شغور دام أكثر من عامين، وتوالت حينها رسائل التهنئة من دول ومنظمات وشخصيات حول العالم، بينها السعودية.

وتوترت العلاقات السعودية اللبنانية بسبب ما سمته المملكة بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر الإقليمية والدولية، لاسيما من “حزب الله”، عقب الاعتداء على سفارتها في طهران مطلع 2016، بالتزامن مع تجميد مساعدات عسكرية سعودية إلى لبنان بقيمة 4 مليارات دولار.

وتتهم السعودية “حزب الله” بالموالاة لإيران، والهيمنة على القرار في لبنان، وتنتقد تدخّله العسكري في سوريا للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد منذ 2012.

وأدرجت عدداً من عناصره على قائمة الإرهاب، وبدروه يهاجم “حزب الله” السعودية على خلفية مواقفها السياسية، ولاسيما بعد بدء عملية “عاصفة الحزم” في اليمن لدعم الشرعية ممثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين.