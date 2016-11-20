المرصد السوري: مقتل 7 أطفال في مدرسة قصفها مقاتلو المعارضة بحلب

بيروت - رويترز – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن سبعة أطفال على الأقل قتلوا صباح اليوم الأحد في قصف نفذه مقاتلو المعارضة لمدرسة في الجزء الخاضع لسيطرة الحكومة بمدينة حلب.

وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا في قصف الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة في حلب بما في ذلك أطفال بمدرسة سارية حسون بمنطقة الفرقان.