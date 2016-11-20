المرصد السوري: مقتل 7 أطفال في مدرسة قصفها مقاتلو المعارضة بحلب
Nov 20, 2016
بيروت - رويترز – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن سبعة أطفال على الأقل قتلوا صباح اليوم الأحد في قصف نفذه مقاتلو المعارضة لمدرسة في الجزء الخاضع لسيطرة الحكومة بمدينة حلب.
وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا في قصف الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة في حلب بما في ذلك أطفال بمدرسة سارية حسون بمنطقة الفرقان.
لماذا قصفتم مدرسة الأطفال يأمعارضة هل بشار كان مختبئ ورا الأطفال الله ينتقم منكم يامجرمون انتم الي نار جهنم مخلدين فيها علي الجرائم التي ارتكبتموها بحق الشعب السوري المسكين .