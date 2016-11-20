إعلام إسرائيلي يكشف عن مخطط لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة

القدس- الأناضول- كشفت وسائل إعلام، عزم البلدية الإسرائيلية في القدس المحتلة، مناقشة مخطط لبناء وحدات استيطانية جديدة شمالي القدس الشرقية المحتلة، سبق للإدارة الأمريكية الاعتراض عليها.

وقالت مصادر في البلدية للقناة الإسرائيلية الثانية، الأحد، إن “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الاسرائيلية، يتوقع أن تناقش خلال جلستها القادمة (لم تحدد موعدها) خطة لإقامة 1440 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة رمات شلومو، بالقدس الشرقية”.

ووصفت المصادر، “مخططات البناء المطروحة بالأكبر خلال السنوات الأخيرة في القدس″.

وسبق أن صرح رئيس لجنة التخطيط والبناء، نائب رئيس البلدية مئير ترجمان، الأسبوع الماضي، للقناة الثانية أنه “ينوي إخراج خطط بناء مجمدة منذ زمن”.

وقال ترجمان، “مورست ضغوطات من أجل عدم تنفيذ خطط البناء، فيما وراء ما يسمى بالخط الأخضر”.

وأضاف “لم يسمحوا ولم يتيحوا إنجاز البناء هناك”، في إشارة إلى الإدارة الأمريكية في فترة رئاسة باراك أوباما، التي تنتهي في 20 يناير/ كانون ثاني 2017.

وتعد الخطة الجديدة توسعة لمنطقة تقع بالجهة الجنوبية الغربية من مستوطنة “رمات شلومو”.

وسبق لترجمان أن صرح بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 8 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، أن “انتصاره يشكل ضوءًا أخضرًا للمصادقة على استمرار البناء في القدس″.

وخلال حملته الانتخابية، قال “ترامب”، إنه “لا يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عقبة في طريق السلام”.