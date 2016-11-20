نتنياهو يتعرض لضغوط متزايدة بسبب اتهامات موجهة له حول شراء غواصات ألمانية

القدس - د ب أ – تعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لضغوط متزايدة بسبب اتهامات بالتلاعب فيما يتعلق بصفقة مخطط لها مع ألمانيا لشراء ثلاث غواصات إضافية من طراز “دولفين”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد، أن سياسيي المعارضة يدعون لتشكيل لجنة تحقيق في هذا الشأن.

وأضافت أنه يتم اتهام نتنياهو بالمضي قدما نحو اتمام هذه الصفقة المكلفة رغم المعارضة الصريحة من جانب وزارة الدفاع.

ومن المقرر أن يمثل ديفيد شمرون، المستشار القانوني لنتنياهو، الدفاع عن رجل أعمال إسرائيلي كان يرغب في الكسب من خلال صيانة الغواصات.

ورفض مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومكتب نتنياهو وكذلك شمرون هذه الاتهامات.

ومن جانبه كتب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك: “عارضت بشكل صارم شراء ثلاث غواصات أخرى”، مؤكداً أن التسليح الإضافي لم يكن ضرورياً، ودعا بفحص التصرفات “المثيرة للقلق”.

وكانت إسرائيل تلقت بالفعل خمس غواصات ألمانية. ومن المقرر أن تتسلم غواصة أخرى العام المقبل.

يذكر أن وزارة الاقتصاد الألمانية قدرت سعر شراء الغواصات من طراز “دولفين” بحوالي 600 مليون يورو.

ومن المقرر أن تحل هذه الغواصات التسع اعتبارا من عام 2027 محل الدفعة الأولى من الغواصات الألمانية التي سلمت لإسرائيل بين عامي 1999 و2000.